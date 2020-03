Red Bulli vormelitiimi testisõitja hakkab kihutama Jüri Vipsiga samas sarjas

Sarnaselt Vipsile Red Bulli juunioride programmi kuuluv 21-aastane brasiillane asendab B-MAX Racingu meeskonnas Pietro Fittipaldit.

"Ma olen kindel, et see on minu karjääris just õige valik," kommenteeris Sette Camara. "Super Formulas on kiireimad masinad pärast F1 sarja ja siin osalevad meeskonnad töötavad kõrgeimal tasemel."

2017. aastal praagiti Sette Camara Red Bulli noortetiimist välja, ent 2018. aasta novembris sai temast McLareni F1 tiimi testisõitja ning tänavu võttis Red Bull ta oma rüppe tagasi.

Sel nädalal algavad Super Formula sarjas testisõidud.