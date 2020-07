Red Bulli vormelitiimi boss: Lewis Hamiltoni koheldakse palju leebemalt kui teisi

Red Bulli vormelitiimi juht Christian Horner tunneb, et valitsev maailmameister Lewis Hamilton pääses eelmisel pühapäeval Austria GP-l enda põhjustatud kokkupõrkest Alexander Alboniga liiga leebelt. Horner usub, et kui süüdi oleks olnud hoopis Albon, räägiks meedia sellest palju rohkem.

“Lewis sai karistada, kuid ma usun, et kui olukord oleks olnud vastupidi, saaks Albon väga palju kriitikat. Verstappen on seda varem kogenud. Kui tuleb aga kuuekordne maailmameister, vaadatakse sellistele vigadele läbi sõrmede,” räägib Horner.

Kuigi Red Bullil jäi eelmisel nädalal mõned punktid saamata, on boss oma tiimi suhtes optimistlik. “Meie auto on sel aastal väga hea. See on kõigile selge, et Mercedes on teinud head tööd, kuid Austria ringrada on eriline. Keegi ei tohiks sellest etapist teha üldistavaid järeldusi,” mõtiskles Horner.

F1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel samal ringirajal Austrias.