Red Bulli vormelimeeskond on kannatuse kaotanud ja otsib Gaslyle asendajat

Tänavuse hooaja eel Toro Rossost Red Bulli siirdunud 23-aastane Gasly selle aasta parimaks tulemuseks on olnud viies koht. Kuuest etapist neljal on ta mahtunud esikümnesse ning üldarvestuses on ta kuuendal kohal.

Red Bulli meeskonna nõuniku Helmut Marko olevat Gasly esitustes pettunud ning tahab meeskonda tuua 31-aastase kogenud Hülkenbergi. Tegemist oleks üllatava sammuga, sest tavaliselt on Red Bull tiimi toonud noori tulevikusõitjaid.

Red Bulli esisõitja Max Verstappen on tänavu kõigil etappidel esinelikusse mahtunud ning olnud kahel korral poodiumil. Kokkuvõttes neljandal kohal asuv Verstappen on kogunud Gaslyst juba 46 punkti rohkem.