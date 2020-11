Red Bulli vormeliboss kahtleb, kas 23-etapiline hooaeg on ikka realistlik

Tänavu pidi MM-sari koosnema algselt rekordilisest 22-st etapist, kuid koroonapandeemia tõttu kärbiti hooaeg 17-etapiliseks.

Neljapäeval teatas F1, et uuel hooajal on kavas 23 etappi ning uue võistlusena kuulub kavasse Saudi Araabia Grand Prix.

"Me peame meeles pidama, et elame väga ebatavalisel ajal. Kas me tõesti suudame pidada 23 etappi? Kas koroonaviirus on uue hooaja alguseks märtsis juba ajalugu?" tõstatas Horner rea küsimusi.

Red Bulli boss lisas, et kuna võistluspaika reisitakse juba esmaspäeval, tähendab uue hooaja kalender, et kõik F1 meeskondadega seotud inimesed on perede juurest eemal 23 nädalat.

"Peame mõtlema teise mehaanikute meeskonna loomisele, sest 23 nädalat on suur koormus," sõnas ta, rõhutades ühtlasi, et arvestama peab sellega, et ka mehaanikud ja insenerid võivad koroonaviirusesse nakatuda.