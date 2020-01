Red Bulli uus tulemine? "Oleme üle aastate parimas seisus"

Red Bulli tippaeg jääb aastatesse 2010-2013, mil Sebastian Vettel tuli neljal järjestikusel hooajal maailmameistriks. Horner usub, et meeskond on tänavu taas võimeline tiitli nimel heitlema.

"Usun, et oleme parimas positsioonis alates 2013. aastast," rääkis Horner. "Red Bulli filosoofia on investeerida noortesse talentidesse ning see on nüüd hakanud ka ära tasuma."

"Peame järgmine aasta kohe tipus olema. Mercedes on jätkuvalt tiim, keda peab võitma, seega peame avaetapist saadik suutma neile konkurentsi pakkuda. Meie tiimis on praegu tõeline lootus üleval, seega peame selle momentumi ära kasutama."