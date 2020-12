Red Bulli süsteemist välja heidetud F2 piloot nimetati Ferrari testisõitjaks

Ilott on olnud Ferrari sõitjate akadeemia liige alates 2017. aastast. Varasemalt on ta kuulunud ka Red Bulli noorteprogrammi, kust ta aga pärast 2015. aasta hooaega välja heideti. Ilott sõitis toona esimest aastat FIA vormel 3 sarjas, saades hooaja kokkuvõttes Carlini tiimi autoga 12. koha.

"Mul on väga hea meel liituda järgmisest aastast Scuderia Ferrariga testisõitjana. Ootan huviga, et saaksin anda oma panuse tiimi tööle rajal ja selle kõrval ning õppida selle uue põneva väljakutse käigus kõiki neid uusi asju. Annan endast kõik, et teha head tööd ning koguda nii palju kogemusi kui võimalik, et teha sõitja arengus samm edasi," vahendab Autosport Ilotti kommentaari.

"Tahaksin tänada Ferrari Sõitjate Akadeemiat ja Scuderia Ferrarit selle suurepärase võimaluse ja nende toetuse eest. On olnud au kuuluda viimased kolm aastat nende programmi ning ma olen väga rahul, et meie teekond koos jätkub."

Ilott on F1 autot testida saanud 2019. aastal Barcelonas. Tänavu plaanis Haasi tiim teda kasutada Nürburgringil esimesel vabatreeningul, kuid see katse läks halbade ilmaolude tõttu lörri. Seejärel sõitis ta septembris 2018. aasta Ferrariga Fioranos, nagu võimaldati ka teisele Ferrari noorsõitjale Robert Shwartzmanile.

Eilsel noorte sõitjate testil Abu Dhabis näitas Callum Ilott Alfa Romeo F1 auto roolis päeva kaheksandat ringiaega 1.37,826. Esimest korda Red Bulli tänavuse masinaga sõitnud Jüri Vips oli kuues ajaga 1.37,770.

Eelmisel nädalal sai selgeks, et 2021. aastal Ilott enam F2 sarjas kaasa ei tee. Seega tundub, et britti hoiab tuleval hooajal tegevuses vaid Ferrari arendustöö.