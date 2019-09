Red Bulli süsteemist välja heidetud Dan Ticktum: kuulujutud inseneri ründamisest on täielik jamps!

20-aastast Dicktumit, kes 2017. ja 2018. aastal võitis maineka Macau GP ja tuli mullu Euroopa F3 sarjas kokkuvõttes teiseks, peeti Red Bulli noortesüsteemi hierarhias kõrgeimal positsioonil olevaks meheks, olles noortest "punapullidest" ka ainus, kes F1 autot testida on saanud.

Dicktumil oli aga probleeme F1 superlitsentsi punktide kogumisega ning kõik lootused selles osas seati käesolevale Super Formula hooajale Jaapanis. 2015. aastast Red Bulli tiiva all olnud britt heideti üle parda pärast kolme Jaapanis sõidetud etappi.

"Ma tean, et inimesed tahavad palju detaile kuulda. Ning mina tahan selle teema lukku panna. Olen kuulnud palju kuulujutte. Jutud sellest, et ma tungisin oma insenerile kallale, mõtles välja mingi 35-aastane mees oma ema magamistoas ja pani selle sotsiaalmeediasse. See on puhas kuulujutt," rääkis Ticktum väljaandele Formula Scout.

"See on puhas väljamõeldis ning saanud nii palju tähelepanu ainult mu mineviku pärast. Inimesed usuvad seda. Aga ma ütlen nüüd, ja te võite mind tsiteerida, et see on nonsenss. Täielik rämps."

"Kui midagi sellist oleks juhtunud, oleksite sellest kuulnud Hondalt või Red Bullilt, või lugenud seda pressiteatest, mis minu välja heitmist kuulutas," lisas Ticktum. "See oli puhtalt tulemuste põhjal tehtud otsus. Tiimil oli raskusi, isegi mu tiimikaaslasel. Selles on kindlasti oma süü teisel etapil, kui ma sõitsin äärekivi otsa."

Britt peab silmas Autopolise ringrajal aset leidnud katkestamist. Alustuseks sattus ta rajalt muru peale ning naases asfaldile äärekivi kaudu, mis autol pirueti põhjustas. Ticktum suutis vältida kokkupõrget talle vastu tuleva autoga, kuid suretas masina välja ja katkestas.