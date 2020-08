Red Bulli poolt üle parda visatud piloot võitis esimese F2 etapi ja andis doktorile ninanipsu

Võidujärgses intervjuus tervitas ta Red Bulli noortetiimi pealikku doktor Helmut Markot, kes ta 2015. aastal "Punapullide" tiiva alal võttis, kuid talle eelmise aasta keskel ust näitas. Ticktum visati üle parda, kuna ta ei suutnud Jaapani Super Formula sarjas oodatud tulemust teha.

Eelmise hooaja lõpus lõi Ticktum käed Williamsi F1 noortetiimiga ning britt istutati DAMS tiimi F2 masinasse. Sama tiimiga tegi ta 2017. aastal viis etappi kaasa GP3 sarjas.

Ticktum lõpetas Silverstone'is esimesena teise, pööratud stardijärjestusega sprindisõidu, juhtides seda algusest lõpuni, kuigi hiline turvaauto rajale tulek lubas rivaalidel teda värskete rehvidega ründama hakata.

"Paljud teavad, et mu karjäär pole olnud just kerge purjetamine. Mu viimane võit oli vist 2018. aastal Macaus - võibolla võitsin vahepeal veel kuskil midagi -, aga see oli viimane suur võit," vahendab ajakiri Autosport Ticktumi pressikonverentsil antud kommentaari.

"Ma ei taha palju oma minevikust rääkida, kuid ilmselgelt vajutas Red Bullist välja heitmine karjäärile suure pitseri. Seega pääseda tiimi, mis võitis sel aastal, kui mind üle parda heideti, F2 meistritiitli... Ütleme nii, et nad uskusid minusse, mis on alati hea tunne."

"Ning hakata kohe tulemusi näitama, on... Peaksin ilmselt oma sõnadevalikus ettevaatlik olema, aga usun, et kõik saavad aru, kuhu ma sihin. See tõestab, et Marko eksis, kui minus kahtles. Siin me nüüd oleme. Ütleme lihtsalt nii, et on see on mitmes mõttes hea tunne."

21-ringilise sõiduga jättis Ticktum selja taha Jüri Vipsi mulluse kange konkurendi Christian Lundgaardi, kes finišeeris Ticktumist vai 0,376 sekundit hiljem. Kolmas oli Louis Deletraz (+2,697).

Nelja etapi järel juhib F2 sarja valitsev F3 tšempion Robert Shwartzman (81 punkti), teine on Callum Ilott (73), Ticktum tõusis viiendaks (56).