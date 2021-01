Red Bulli pealik: Russell tõestas, et Hamilton pole parim sõitja. Mercedese boss ei jäänud vastust võlgu

Mäletatavasti jäi Bahreinis toimunud etapp vahele seitsmekordsele maailmameistrile Lewis Hamiltonile, kes nakatus koroonaviirusesse. Hamiltoni asemel edutati Mercedesesse Williamsi piloot George Russell. Britt tegi suurepärast sõitu ning juhtis suuremat osa etapist, kuid meeskonna eksimused kukutasid ta lõpuks üheksandaks.

Horneri sõnul tõestas see Mercedese masina ülemvõimu ning näitas, et parim sõitja on tema hoolealune Verstappen. "Verstappen on parim ja Russelli esitus Mercedeses kinnitas seda minu jaoks. Max ja Lewis tõusevad teiste seas esile. Kuigi me kindlasti ei saa jätta tähelepanuta Hamiltoni saavutusi, siis samas on tal hea väga pakett koos," vahendas Daily Mail Horneri sõnu. "Max peab aga pingutama rohkem, et enda masinast seda kätte saada."

"Mercedeses suudab Williamsi sõitja lõpetada kvalifikatsiooni esireas ning peaaegu sõidu võita," jätkas Horner. "Kui aga keegi peaks Red Bullis Verstappenit asendama - kui ta näiteks koroonasse nakatub - siis ei jõua keegi tema tasemele."

Austria väljaanne ORF palus Mercedese juhil Toto Wolffil kommenteerida Horneri sõnavõttu. "Horner ei suuda endale vastu panna, et selliseid kommentaare teha, kuid see on osa mängust. Tulevik tundub talentide poolest ere ning sõitjad saab võrrelda ainult siis, kui nad on samas autos," sõnas Wolff.

"Me pole näinud Hamiltoni ja Russellit üksteise vastu sõitmas, seega seda ei saa hinnata. Lisaks pole me näinud Charles Leclerci (Ferrari) tippautos. Ma hindan Sergio Perezt väga kõrgelt ning mind huvitab väga, kuidas tal võrdluses Verstappeniga läheb," lisas Wolff tänavuseks aastaks Red Bulliga lepingu teeninud sõitja kohta.