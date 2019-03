Red Bulli pealik: rohkem tiime tähendaks lihtsalt rohkem autosid, kellele ringiga pähe teha

"On tähtis, et stardirivi näeks välja täielik ning pealtvaatajad näeks rajal palju autosid," ütles Mercedese tiimipealik Toto Wolff. "Aga ma arvan, et meil on praegu vormel ühes kõik kontrolli all ning tiimide väärtustamine on palju tähtsam - hoida nende meeskondade arv limiteeritud, meelitamaks juba toimivatesse tiimidesse osalema parimad brändid. Ma leian, et see on kõige tähtsam asi."

Red Bulli tiimipealik Christian Horner leiab samuti, et F1 peaks rõhuma rohkem kvaliteedile, mitte kvantiteedile.

"Võrreldes varasemate aastatega on meil 10 päris korraliku tervisega meeskonda ning me näeme, et ühtegi nendest meeskondadest, kes paar aastat tagasi juurde tulid, pole praeguseks alles," rääkis Horner.

"Vormel ühes on sisenemise kulud nii suured, et see on sisuliselt võimatu, kui sa pole just originaalvarustuse tootja või multi-multi-miljardär ning vahel ei piisa isegi sellest."

"Ma arvan, et meil on praegu hea tasakaal. Ma eelistaks, et me hoolitseks selle eest, mis meil on ning meil on hea kvaliteediga ja tasavägisem stardirivi ilma tiimideta, kes täidaks lihtsalt auke stardiruutudes ning kes võiksid lihtsalt ringiga maha jääda," rõhutas Horner.

Renault' tegevdirektor Cyril Abiteboul oli teist meelt: "Tähtis oleks, et meil oleks mitu konkurentsivõimelist meeskonda, kes tõesti panustaks vaatemängu ja teeks näo, et neil on võimalik võita. Aga kui kuskil on ärimudel, mis oleks elujõuline 12 konkureeriva meeskonna jaoks, siis ma arvan, et seda tuleks vaadata."