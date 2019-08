Red Bulli nõuandja põhjendas Gasly tagandamist: talle ei meeldi möödasõite teha

"Gasly'l on tihedates olukordades probleeme. Ta kaotab kohti, pealegi ei meeldi talle möödasõite teha. Pidime reageerima ja võimaluse (seni Toro Rossos sõitnud) Alexander Albonile andma," rääkis otseste väljaütlemiste poolest tuntud Marko väljaandele Auto Bild.

23-aastase Alboni kohta oli tal aga vaid kiidusõnu. "Seni on tal olnud vägev debüüthooaeg. Ta on autost kõik välja pigistanud."

Gasly sõidab hooaja lõpuni Toro Rossos, seal jätkab ka venelane Daniil Kvjat.

Kaudselt puudutab vangerdus ka Red Bulli noortesüsteemi liikmena vormel 3 sarjas sõitvat Jüri Vipsi. Tema lootus kerkida meeskonnas kõrgemale suurenes, sest Red Bullist tagandatud Gasly jaoks on vormelimaailma tippkohtade ründamine nüüd ilmselt läbi saanud.

Ka Kvjati pääs Red Bulli on vähetõenäoline, ta on samuti oma tipptasemel juba ringi ära teinud. Võimalik, et uuel hooajal otsitakse Toro Rossosse nende kahe asemele uued sõitjad.