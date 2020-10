Red Bulli mootoritarnija lahkub vormel-ühest

Honda kinnitas, et lahkumise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et autotööstus on loobumas sisepõlemismootoritest.

"Oleme välja arvutanud, kui palju läheb meile maksma tulevastele regulatsioonidele üleminek. Olukord on kõigi autotootjate jaoks raske, sest me eemaldume sisepõlemismootoritest. Seega peame oma arenduskulusid hoolikalt kaaluma," kommenteeris Honda F1 osakonna juht Masashi Yamamoto.

Honda oli F1-sarjaga taasliitunud 2015. aastal, kuid kolm esimest hooaega McLareni tiimiga valmistas suure pettumuse. 2018. aastal sai Hondast Toro Rosso ja mullu Red Bulli mootoritarnija. Kahe viimase aastaga on Honda saavutanud viis etapivõitu.

Red Bulli meeskonna boss Christian Horner tunnistas, et uue moootoritarnija leidmine seab nad uue probleemi ette, kuid nad on sarnase olukorraga silmitsi seisnud ka varem ja hea lahenduse leidnud.

Käimasoleval hooajal hoiab Red Bulli meeskond konstruktorite arvestuses Mercedese järel kindlalt teist kohta.