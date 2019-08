Red Bulli meeskond andis teada, et 1. septembril sõidetaval Belgia GP-l asendab Pierre Gaslyt seni Toro Rossos sõitnud Alexander Albon. Nii jääb hooaja lõpuni.

Gasly vallandamise üle spekuleeriti juba mõnda aega, sest ta ei ole sel hooajal hästi sõitnud. Tiimi esisõitjal Max Verstappenil on kirjas kaks etapivõitu, ent Gasly parim saavutus on olnud neljas koht.