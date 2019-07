Red Bulli juht võidukast Austria etapist: me ei tea, miks nii kiired olime

Red Bulli piloot Max Verstappen tõi Austrias tiimile tänavuse hooaja esimese võidu. Teiselt kohalt alustanud hollandlane tegi kohutava stardi ja langes seitsmendaks. Red Bull sai aga kiiruse üles ja vägeva sõidu teinud Verstappen suutis viimastel ringidel mööduda ka pikalt liider olnud Charles Leclercist (Ferrari).

"Sõidu teises pooles olime tõeliseltti hoos. Auto oli uskumatult kiire," rääkis Horner. "Reaalsus on see, et me ei teagi, miks nii kiired olime."

Red Bull on teinud viimasel ajal ka mõned uuendused, sealhulgas kohendanud esitiiba.

"Loomulikult on tehtud uuendused hakanud ka viimastel etappidel oma mõju näitama ning toimima, aga Austrias tuli võit raskelt. Max pidi ju neljast peamisest konkurendist kolmest mööduma ja sellega ta sai ka hakkama."