Red Bulli juht: Verstappen on Hamiltonist parem sõidumees

Horner sõnas pärast Verstappeni jaoks võidukalt lõppenud Austria GP-d, et hollandlane on praegu parim sõitja F1-s. Sel nädalavahetusel toimuva Briti GP eelsel pressikonverentsil päriti Hornerilt, kas ta peab silmas, et Verstappen on parem ka viiekordsest maailmameistrist Hamiltonist.

"Praeguse vormi põhjal, siis jah," vastas Red Bulli juht. "Max on praegu tippvormis ja viimase 12 kuu puhul võib väita küll, et ta on hetkel parim mees sarjas."

"Kuidas ma seda põhjendan? Vaatamata sellele, et ta pole parimas autos, siis vaadates viimase aasta tulemusi, alates mullusest Kanada etapist, ta pole praktiliselt ühtegi viga teinud," jätkas Horner. "On täiesti loomulik, et uus generatsioon on peale tulemas. Lewise eeliseks on kogemused, kiirus ja parim auto. Max on aga praegu tippu tõusmas ja oleks fantastiline näha neid kahte omavahel võitlemas."

Alates möödunud aasta Kanada etapist on Verstappen 24 võistluse jooksul saanud 3 võitu, 10 poodiumikohta ja pole ühtegi sõitu lõpetanud viiendast kohast tagapool.

Vormel-1 hooaeg jätkub sel pühapäeval sõidetava Briti GP-ga. Hamiltonil on liidrina 197 punkti, meeskonnakaaslasel Valtteri Bottasel 166. Verstappen on kolmas 126 punktiga.