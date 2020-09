Red Bulli juhid astusid enda sõitja kaitseks välja ja kritiseerisid Hamiltoni: tema jutt on mõistetamatu

MM-sarja üldarvestuses on Hamiltonile suutnud seni kõige rohkem survet avaldada Verstappen, kes hoiab briti järel teist kohta, jäädes temast maha 47 punktiga. Albon on küll neljandal kohal, kuid ta on omakorda hollandlasest 62 silma kaugusel.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Belgia GP-l sõnas Hamilton, et Red Bullil on hea auto, kuid "mõlemad sõitjad pole päris sellised, nagu mina ja Valtteri Bottas oleme". "See teeb asja nende jaoks raskemaks, sest Max on üsna üksi seal," rääkis britt.

"Ma ei mõista tema juttu," vastas Sky Germany vahendusel Red Bulli nõunik Helmut Marko Hamiltoni kriitikale. "Hamilton helistas eelmine aasta meile korduvalt ja palus Alboni Red Bulli istutada. Tema jutt on minu jaoks mõistetamatu."

"See on üsna irooniline, arvestades, et Lewis on mees, kes on röövinud Alexilt poodiumikoha kahel etapil," lisas võistkonna pealik Christian Horner, viidates mullusele Brasiilia ja tänavusele Austria etapile. Brasiilias hoidis Albon viimastel ringidel teist kohta, kui Hamilton talle otsa sõitis. Tänavuse hooaja avaetapil proovis Albon mööduda teisel kohal olnud Hamiltonist, kuid nad põrkasid taas kokku. Mõlema olukorra eest määrati hiljem Hamiltonile karistus.

"Alex on muutunud tugevamaks ja ta areneb edasi," jätkas Horner. "Tänavu on meie masinaga olnud keerulisem sõita kui eelmisel aastal, aga ta on sellega harjumas."