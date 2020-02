Red Bulli jaapanlasest noorsõitja saab F1 autosse ilmselt enne Vipsi

Kuigi Tsunoda lõpetas eelmisel aastal F3 hooaja Jüri Vipsist viis kohta tagapool ehk 9. positsioonil, pääseb ta vormel 1 rooli kiiremini seetõttu, et tal on lisaks Red Bullile lepingulised sidemed "punapullidele" mootorit tarniva Hondaga.

"Me ei plaani hooaja esimeses pooles reedeti uusi sõitjaid proovida. Pärast seda peame vaatama. Ma arvan, et Yki Tsunoda on kandidaat, kuna ta oli F3-s tugev ja teeb sel aastal kaasa F2-sarjas," ütles Tost.

Tsunoda kihutab sel aastal vormel 2 sarjas Carlini tiimis. Jüri Vips sõidab Super Formula sarja Jaapanis.