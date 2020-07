Red Bulli ja Vetteli huvi on vastastikune. Vettel: võtaksin ilmselt pakkumise vastu

"Red Bull on väga tugev võistkond. Tean seda enda kogemusest. Tean, miks nad olid toona nii tugevad ja nad on siiani tipus. Neil on auto, millega on võimalik etappe võita, seega oleks nendega liitumine kindlasti huvitav variant," rääkis Red Bulli ridades aastatel 2010-2013 neljal korral maailmameistriks tulnud Vettel portaalile Autosport.

"Olen vormel 1 sarjas, et võita. Seega oleks vastus ilmselt jah," vastas Vettel küsimusele, kas ta võtaks Red Bulli pakkumise vastu.

Portaali Motorsport-Total andmetel tunnebki Red Bull Vetteli vastu suurt huvi. Kui tehing teoks saab, võistleks Vettel koos Max Verstappeniga Red Bulli põhitiimi eest, Alexander Albon peaks kolima aga tütarvõistkonna Alpha Tauri ridadesse. Venelane Daniil Kvjat jääks aga suisa lepinguta.