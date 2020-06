Red Bulli hall kardinal: Sebastian Vetteli usk Ferrarisse kadus

77-aastane Marko ütles intervjuus Saksamaa portaalile Sport1, et Ferrari viimaste aastate probleemides on süüdi võistkond ise, mitte Vettel.

"Mulle on jäänud mulje, et Sebastienil pole sellel hooajal autot, millega tiitli eest heidelda. Loodan, et mul pole õigus. Vormel 1 jaoks oleks hea, kui tiitli eest võitlevad rohkem kui kaks võistkonda," rääkis austerlane.

"Minu jaoks polnud üllatus, et Vetteli ja Ferrari teed lahku lähevad. Olukord arenes viimaste kuude jooksul. Arvan, et ta kaotas Ferrarisse usu. Noore Chales Leclerci ümber on olnud palju poliitikat, Vettelile see ei meeldi. Ta tahab lihtsalt gaasi vajutada, võita ja mitte kulutada aega tiimisisesele poliitikale. Loodan, et Ferrari annab Vettelile võimaluse viimasel hooajal enda oskusi tõestada," lisas Marko.

Järgmisel hooajal sõidab Ferraris Leclerci kõrval hispaanlane Carlos Sainz jr. Vetteli tuleviku kohta pole seni konkreetset infot tulnud.