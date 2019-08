Red Bulli boss: Verstappeni järgmise hooaja tiimikaaslane tuleb kolme sõitja hulgast

Konkurentsis on nii Alexander Albon, Daniil Kvjat kui Pierre Gasly, kes tagandati selle hooaja lõpuni Toro Rosso meeskonda.

"Kasutame hooaja viimast üheksat sõitu, et valida Verstappenile uue aasta meeskonnakaaslane," rääkis Horner.

Küsimusele, kas valik tehakse Alboni, Gasly ja Kvjati vahel, vastas tiimijuht: "See on see kolmik, keda me jälgime."

Nico Hülkenberg, kes on kinnitanud enda lahkumist Renault`st, Red Bulli bossi sõnul valikusse ei kuulu. "Eelistaksime valida teise sõitja nende kolme mehe seast, kes meil olemas on," sõnas Horner Hülkenbergi kohta.

Eelmisel nädalal spekuleeris Autosport, et järgmiseks aastaks võib Toro Rosso sõitjaks pääseda ka nooruke eestlane Jüri Vips, kes kihutab hetkel F3 sarjas.