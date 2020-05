Red Bulli boss loodab, et Mercedes palkab Vetteli: seda "peavalu" tahaks näha

Teatavasti lahkub sakslane tänavuse hooaja järel Ferrarist. Vettelit on seostatud nii Mercedese kui Renault'ga. Samas pole välistatud, et 32-aastane sõitja lõpetabki karjääri.

"Ta on jätkuvalt varastes 30ndates. Ta on jätkuvalt fenomaalselt kiire ning võib-olla tahabki Mercedes omale seda peavalu, mis kaasneb tema ja Lewise koossõitmisel. Meil kõigil oleks tore seda näha," rääkis Red Bulli boss Horner F1-sarja ametlikus podcastis, lisades, et meeskondlikust vaatenurgast oleks tegu nende jaoks väga raske konkurendiga.

"Vettel on suurepärane sõitja. Olen kindel, et ta on sellele palju mõelnud ja meie saame talle ainult parimat soovida. Usun, et F1-sari oleks temata halvem, kuid tema otsust tuleb austada," sõnas Horner, kes ei välistanud, et Vettel võib võtta ka vaheaasta ning seejärel sporti naasta.