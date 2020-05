Red Bulli boss ennustab avariiderohket F1 hooaja algust

Kui F1 hooaeg 5. juulil Austrias algab, nagu praegu planeeritakse, möödub eelmise hooaja lõpetanud Abu Dhabi etapist 217 päeva. Nii pikk paus kahe hooaja vahel tähistab F1 ajaloo rekordit.

"Kõik kibelevad rajale tagasi. Sõitjate ja teiste tiimiliikmete jaoks on ebatavaline istuda niisama käed rüpes ajal, kui me tavaliselt peaks juba sõitma. Kui sa midagi väga kaua aega pole kogenud, hakkad sa aru saama, kui väga sa seda armastad ja igatsed," rääkis Horner The Guardian'ile.

"See on ilmselt pikim aeg, mis sõitjad ilma autosse istumata on veetnud. Mõnes mõttes võib see olla tervislik. Aga kui me juulis uuesti pihta hakkame, on kõik põrgulikult roostes ning me näeme mõningaid intsidente."