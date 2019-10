Red Bulli boss andis selge vihje, kes järgmisel aastal Verstappeni kõrval sõidab

23-aastane Albon kolis Toro Rossost Red Bulli tänavu suvel pärast Ungari etappi Pierre Gasly asendajana ning on kõigil viiel GP-l esikuuikusse pääsenud. Nädalavahetusel Jaapanis tegi ta jälle tugeva esituse ja lõpetas neljandana.

Horner kiitis Albonit ning vihjas, et vaid tema ise saab oma võimalused Red Bullis maha mängida. "Ta (Albon) on siiani esinenud suurepäraselt. Meil on aga endiselt kõvasti aega, kõik meie sõitjad on lepingutega kaetud ja meil pole vaja uue aasta otsustega kiirustada. Ma olen aga Alexiga väga rahul ning ainult tema ise võib end kohast ilma jätta," rääkis Horner.

Tiimijuht lisas, et ilmselt tuleb otsus Verstappeni 2020. aasta tiimikaaslase kohta alles pärast viimast etappi Abu Dhabis.