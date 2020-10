Red Bulli boss andis Lewis Hamiltoni spekulatsioonide kohta geniaalse kommentaari

Red Bulli meeskonna tiimijuht Christian Horner naeris sellise spekulatsiooni välja. "Ma mõtlesin seda kuuldes, mida Eddie on joonud," teatas Horner portaalile Crash.

"Kuulge, fännide seisukohalt on tal absoluutselt õigus, kuid ma pole Lewisest viimasel ajal midagi kuulnud ja eeldan, et ta jääb sinna, kus ta on," jätkas Horner. "Ma arvan, et kõik tahaksid näha Verstappenit ja Hamiltoni üksteisega konkreerimas ning loodetavasti suudame Maxile anda vahendid konkurentsi pakkumiseks. Mõistagi mitte selle hooaja viimasteks sõitudeks, kuid uueks aastaks ja sealt edasi."

Jordan oli öelnud eelmisel kuul Hollandi telekanalile Ziggo Sport: "Ma arvan isiklikult, et Lewis peaks Ferrari asemel minema Red Bulli. See oleks ideaalne, sest hetkel on vormel-ühe parim noor sõitja Max Verstappen. Selles pole kahtlust. Ja kui tal oleks tiimikaaslaseks Lewis Hamilton, siis usun, et ta suudaks ta alistada."

Spekulatsioonid Hamiltoni tuleviku ümber ei taha vaibuda, sest kuuekordne maailmameister pole siiani Mercedesega uut lepingut sõlminud.