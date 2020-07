Red Bull Vettelit palkama ei hakka: kardan, et vastus on "kindel ei"

"Seda teemat on arutatud. Meil oli Sebastianiga suurepärane aeg koos ning ta jääb igaveseks üheks osaks meie ajaloost," rääkis Horner Sky Sportsile. "Me ei oodanud, et ta tänavu sõitjateturul vabaneb ning meie pühendame end praegustele sõitjatele. Meil on Max (Verstappeni) ja Alexander (Alboni) näol suurepärane duo, mis on tulevikku silmas pidades väga potentsiaalikas."

"Paraku on see (Vetteli palkamine) midagi, mida me ei saa lubada," jätkas ta. "Ma kardan, et vastus on "kindel ei". Usun, et ka Sebastian on teadlik sellest. Tal on veel mõned valikud jäänud, näiteks Racing Point või võtta hoopis vaheaasta."

Sebastian Vettel lahkub Ferrarist tänavuse hooaja järel. Charles Leclerci kõrval hakkab järgmisel hooajal sõitma Carlos Sainz juunior, kes tänavu kihutab veel McLareni ridades.

Vettel kuulus Red Bulli ridadesse aastatel 2009-2014. Selle aja jooksul tuli ta neljakordseks maailmameistriks.