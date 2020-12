Red Bull teeb Alexander Alboni osas otsuse lähipäevade jooksul

Tai sportlasel on selja taga keeruline hooaeg. Tiimikaaslasele Max Verstappenile jäi ta aasta kokkuvõttes selgelt alla, lõpetades temast 118 punkti kaugusel. Kui hollandlane sai kokkuvõttes kolmanda koha, siis Albon jäi seitsmendaks.

"Rääkisime alati, et teeme hooaja lõpus alles otsuse. Alex tegi just viimati enda kõige tugevama nädalavahetuse sarjas, mis on julgustav ning nüüd on meil kogu hooajast pilt ees," sõnas Horner Abu Dhabis neljanda koha saanud Alboni kohta. "Teeme otsuse lähipäevade jooksul."

Samal ajal on Red Bulliga kohaga seostatud tihedalt Racing Pointi sõitjat Sergio Perezit. Kogenud mehhiklane jättis selja taha karjääri parima hooaja, saades hooaja kokkuvõttes neljanda koha. Hooaja eelviimasel etapil, Sakhiri GP-l saavutas ta mäletatavasti karjääri esimese etapivõidu.

Uueks aastaks aga Perezil lepingut veel pole. Kuigi vormelisõitjal oli Racing Pointiga veel hooaja alguses olemas mitmeaastane leping, otsustas tiim tuua tema asemel võistkonda neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli. Sakslase kõrval jätkab tiimis kanadalane Lance Stroll.