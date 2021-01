Red Bull kindlustab tagalat: noortesüsteemiga liitus veel üks jaapanlane

Iwasa, kellel on taga Red Bulli mootoritarnija Honda toetus, on vormelitega kihutanud alates 2017. aastast ning teda seostati "punapullidega" juba eelmise aasta lõpus, kui tema kaasmaalane Yuki Tsunoda ülendati AlphaTauri meeskonnda põhisõitjaks.

Formula Scout kirjutab, et Red Bulli kodulehel on Iwasa nimi juba mitu nädalat üleval olnud, kuid uudist kui sellist pole ametlikult välja hüütud. Portaali andmetel on kokkulepe aga tehtud.

Iwasa alustas vormelikarjääri 2017. aastal Formula Renault Asiacup sarjast, aasta hiljem debüteeris ta Jaapani F4 sarjas. 2018. aastal tegi ta Jaapani F4 sarjas kaasa vaid ühe etapi ning keskendus rohkem Suzuka Racing Schooli nimelisele sarjale. Ta võitis seal tiitli ning sai kätt proovida Super Taikyu sportautode kestvussarjas.

Koos kaasmaalasest Jaapani F4 sarja meistri Ren Satoga saadeti ta Honda noorteprogrammi toetusel võistlema Prantsusmaale, kus ta Sato ees ka tiitli võitis.

Prantsuse F4 sarja võitjatest saavad harilikult Renault' F1 tiimi noorsõitjad, kuid Iwasa seos Hondaga välistas selle.

Sel aastal hakkab Iwasa sõitma FIA F3 sarjas, kus kihutavad Red Bulli noortest ka ameeriklane Jak Crawford, britt Jonny Edgar, brasiillane Igor Fraga ja norralane Dennis Hauger. Viimane neist on nimetatud juba Prema tiimi liikmeks, teistel veel meeskonda pole.

Veel kuuluvad Red Bulli noortetiimi Jüri Vips, austraallane Jack Doohan, uusmeremaalane Liam Lawson, indialane Jehan Daruvala ja jaapanlane Ukyo Sasahara.

Vips sõidab tuleval aastal FIA F2 sarjas Hitech GP meeskonnas. Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et Red Bulli ja AlphaTauri F1 tiimide varusõitja koht võib olla ka järgmisel aastal eestlase oma.