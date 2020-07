Red Bull F1 plaanib endale arendada DAS-süsteemi: me teeksime seda paremini kui teised

Mercedes F1 näitas Lewis Hamiltoni ja Valtteri Bottasega, et DAS-süsteemiga ehk kaheteljelise roolimisega (dual-axis steering) masinatel on eelis teiste ees.

“Me peame mõtlema, mida me tegema hakkame,” ütles Marko Auto, Motor und Sport portaalile. 77-aastane austerlane teab, mis kasud sel süsteemil on. “Mercedes kasutab seda süsteemi enamasti kvalifikatsiooniringideks. See aitab neil soojendada oma rehvid paremini üles. Ainuke miinus on süsteemiga kaasnevad kaks lisakilo."

“Kui me hakkame seda süsteemi arendama, siis me teeme seda paremini kui teised. See aga võtab kaks kuud aega. Praeguse lühikese hooajaga ning tõsiasjaga, et me ei tea täpselt, millal hooaeg lõppeb, peame endalt küsima, kas sellele on mõtet oma energiat kulutada. Igaljuhul me arutame seda,” ütles Marko Saksamaa väljaandele.