Rattad alla 1,88 sekundiga. F1 sarja rattavahetus on muutunud tippspordiks

Rattavahetusest on saanud tippsport. Ei, mitte sellest rattavahetusest, kui sügisel pärast esimest lumesadu on autod troppis töökodade uste taga, et talverehvid kiiruga alla saada. See töö on tigudele, aega loetakse minutites.

Vormel 1 sarjas saadakse ühed rattad alt ja teised asemele vähem kui kahe sekundiga – Saksamaa GP-l püstitas Red Bull uue maailmarekordi, kui vahetas Max Verstappeni auto „pastlad” ära 1,88 sekundiga.