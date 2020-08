Rassismi vastu võitlemise nimel mustaks värvitud kombinesoon tekitab Soome vormelitähele probleeme

Varem on Mercedes kasutanud hallikaid ja valgeid kombinesoone, aga tänavuse hooaja eel otsustas tiim rassimi vastu võitlemise eesmärgil nii auto kui ka kombinesoonid mustaks värvida.

"Need mustad kombinesoonid on nii kuradi kuumad," kurtis Bottas eilse Hispaania GP ajal raadiosides.

Pärast võistluse lõppu selgitas ta oma mõtteid pikemalt.

"Sellel aastal on olud autos kuumemad. On teada, et musta värvi riided võtavad vastu rohkem soojust kui valged, eriti kui olla päikese käes. Lisaks on muudetud homologatsioonireegleid - kombinesoonid ja aluspesu on paksemast materjalist. Ma ei tea, kui palju reeglite muutmine asja mõjutab, aga igatahes on mul olnud väga palav. Olen kindel, et valged kombinesoonid oleks talutavama temperatuuriga," vahendas Bottase sõnu Reuters.

"Kaotasin sõidu jooksul kolm kilo, mida on päris palju. Olen heas vormis, seega saan hakkama, aga selle kombinesooniga pole üldse mugav sõita," lisas soomlane.

Bottas sai eile tiimikaaslase Lewis Hamiltoni ja Red Bulli sõitja Max Verstappeni järel kolmanda koha. MM-sarja üldarvestuses on ta 89 punktiga samuti kolmas. Hamiltonil on 132 ja Verstappenil 95 silma.