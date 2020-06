Raske avarii teinud endine F1 piloot ja paraolümplane võitleb haiglas elu eest

Zanardi operatsioon Le Scotte nimelises haiglas kestis kaks ja pool tundi ning lõppes umbes kell 22. Meedikud andsid uut infot tema seisundi kohta hommikul kell 7.

Zanardi voodi kõrval veetsid öö tema naine Daniela ja poeg Niccolo. Just Daniela oli see, kes esimesena pärast avariid meheni jõudis, sest ta oli rattakaravaniga kaasas sõitnud.

Ajalehe Gazzetta dello Sport teatel olevat arstid Zanardi perekonnale öelnud, et iga elatud tund on justkui väike võit, millest võib kinni hoida ja toetust leida. Arstid loodavad, et muidu kõva võitlejana tuntud Zanardi tuleb ka praegusest olukorrast võitjana välja.

Kohaliku aja järgi kell 12.30 (Eesti aeg 13.30) annavad meedikud pressikonverentsi. Hommikust saadik on haigla ukse ees olnud hulk telekaameraid ning väike grupp Zanardi fänne.

Haigla andis eile õhtul pressiteates teada, et ta viidi üle intensiivraviosakonda ning tema seisund on jätkuvalt väga tõsine. Siena linnapea Luigi de Mossi ütles hilisõhtul ajakirjanikele haigla ees: "Tehniliselt oli operatsioon edukas."

Zanardi osales Itaalia paralümpiakomitee korraldatud võistlusel. Amputeeritud jalgadega Zanardi sõitis Pienza linnas käte jõul liikuva rattaga, väidetavalt põrkas ta kokku veokiga. Allamäge sõitnud Zanardi kaotas käsiratta üle kontrolli ja ta kaldus vastassuunavööndisse.

Sündmuspaigalt viidi ta haiglasse helikopteriga.

Zanardi võistles aastatel 1991-1994 ja 1999 vormel 1 sarjas. Suuremat edu saavutas ta Põhja-Ameerika CART vormelisarjas, kus ta tuli kahel korral tšempioniks. 2001. aastal Saksamaal peetud CART-sarja etapil toimunud avarii tõttu pidid arstid amputeerima Zanardi mõlemad jalad.

Hiljem võistles Zanardi käsirattaga paraolümpiamängudel. 2012. ja 2016. aasta mängudelt kogus ta auhinnakappi neli kuldmedalit.