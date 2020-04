Ralf Schumacheri soovitus Vettelile: ta peaks oma uhkuse alla neelama

Ferrari on pakkunud Vettelile - kelle kontraht lõppeb selle hooajaga - uut lepingut, kuid senisest märksa tagasihoidlikumat. Kui hetkel teenib Vettel hooaja eest lausa 42 miljonit eurot, siis uue lepingu kohaselt kukuks tema palganumber tiimikaaslase Charles Leclerci tasemele ehk umbes 10 miljoni juurde.

Ralf Schumacher leiab, et Vettelil tuleks igal juhul Ferraris jätkata ja nende pakutu vastu võtta.

"Mõistagi polnud Vetteli eelmine hooaeg just kõige parem. Ferrari püüab hetkel raskeid aegu ületada ja muidugi kõike optimeerida. Seega ma arvan, et midagi sellist (üheaastane leping) on ​​võimalik, eriti praegusel ajal," sõnas Schumacher Saksamaa meediale.

Meedias on juba spekuleeritud, et Vettel lahkub Ferrarist ja siirdub McLaren`isse. Schumacheri arvates oleks see väga suur samm tagasi.

"Küsimus on selles, kas Vettel soovib veel maailmameistritiitli eest võidelda või tahab hakata midagi uut ehitama," lausus sakslane.

La Gazzetta dello Sport kirjutas selle nädala alguses, et kui Ferrari läbirääkimised 32-aastase Vetteliga jooksevad liiva, kavatsevad nad pakkumise teha kas Daniel Ricciardole (Renault), Carlos Sainzile (McLaren) või Antonio Giovinazzile (Alfa Romeo). Kõigi nimetatud meeste leping saab sarnaselt Vettelile läbi 2020. aastaga.