Ralf Schumacher soomlase tiitlivõitlusest Hamiltoniga: Bottas on pannud endale liiga suured pinged

Bottas võitis küll tänavuse hooaja neljast esimesest etapist kaks ning edestas ühe punktiga Hamiltoni, aga viimased neli GP võitu on läinud britile. Üldarvestuses jääb soomlane temast maha 36 punktiga.

"Ta on pannud enda peale liiga suured pinged ja tahab MM-tiitlit liiga palju," sõnas karjääri jooksul kuus etappi võitnud Schumacher. "Bottase jaoks on olukord raske."

"Ühest küljest tahab ta võidelda tiitli eest, mida ta jätkuvalt teeb, aga teisest küljest on Mercedesel juba mees olemas, kes tema kohta noolib," vihjas sakslane Mercedese varusõitjale Esteban Oconile.

"Selge on see, et Bottasel pole lihtne," sõnas seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri vend Ralf. "Usun siiski, et tal on jätkuvalt sõnaõigust tänavuse hooaja MM-tiitli osas. Me ei tohiks unustada, et Hamiltoni võib igal etapil siiski tabada tehniline rike."