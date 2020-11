Ralf Schumacher nimetas kaks sõitjat, kes on tema hinnangul Hamiltonist kiiremad

"Kvalifikatsioonis on noored mehed Verstappen ja Leclerc tegelikult kiiremad kui Lewis," kirjutas aastatel 1997-2007 F1-s sõitnud ning kuus etappi võitnud Schumacher Sky Sportsi kolumnis. "Olen selles veendunud."

"Võidusõidus on aga Hamilton parem. Seal ei saa talle keegi vastu," jätkas Schumacher. "Ja punkte jagataksegi ainult pühapäeviti."

Hamiltonil on sel nädalavahetusel toimuval Türgi GP-l võimalus kindlustada seitsmes MM-tiitel, mis tõstaks ta Ralfi venna Michael Schumacheriga ühele pulgale. Kui järjekordne tiitel tundub üsna kindel, siis Hamiltoni tuleviku osas on veel küsimärke küll. Nimelt pole britt jätkuvalt Mercedesega lepingut pikendanud.

"Minu hinnangul on tal kaks valikut: lõpetada karjäär või pikendada lepingut," arutles Schumacher. "Kõige tähtsam küsimus on, et kui palju tal veel motivatsiooni on. Mind väga huvitab, kuidas Hamilton otsustab. Usun, et ta sõlmib praegu ühe aastase lepingu, et järgmise aasta lõpus olukord üle vaadata. Mercedes ei pruugi 2021. aasta järel olla enam parim tiim F1-s. Ajad võivad muutuda."