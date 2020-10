Ralf Schumacher kiitis vennapoega: ma ei näe võimalust, et teda pole järgmisel aastal F1-s

21-aastast Mick Schumacherit on viimasel ajal seostatud tihedalt Alfa Romeo võistkonnaga. Tuleval nädalavahetusel saab sakslane võimaluse kihutada Eifeli F1 GP esimesel vabatreeningul just Alfa masinaga. F2-sarjas hoiab Ferrari noorteakadeemia liige kaks etappi enne hooaja lõppu esikohta, edestades lähimat jälitajat Callum Ilotti 22 punktiga.

"Mick on praegu väga heal teel," rääkis karjääri jooksul kuus etappi võitnud Ralf Schumacher Sky Sportsi veergudel. "Olen alati öelnud, et oluline on olla esikolmikus. Nüüd on Mick suutnud tuua ka võite, ta on alati kiireimate seas ja juhib ka sarja."

"Mickil on olemas kõik eeldused selleks, et sõita järgmisel aastal F1-s. Ta on aastate jooksul teinud erinevates klassides häid esitusi ja tõestanud ennast ühe parimana," jätkas endine vormeliäss. "Ma ei näe võimalust, et teda pole järgmisel aastal F1-s."

Alfa Romeo praegustel põhisõitjatel Kimi Räikkönenil ja Antonio Giovinazzil uueks hooajaks veel lepingut pole. Meeskonna pealik Frederic Vasseur on varasemalt tunnistanud, et nende esimene eesmärk on saada selgeks Räikköneni tulevik, alles seejärel vaadatakse edasi, kes võivad veel tiimis uuel hooajal võimaluse saada.