Ralf Schumacher Hamiltoni poliitilistest sõnavõttudest: need võivad F1-sarjale ohtlikuks muutuda

Hamilton on häälekalt toetanud liikumist "Black Lives Matter" . Lisaks juba traditsiooniks saanud etapieelsel põlvitamisel on Hamilton kandnud poliitilise sisuga särke ka poodiumil. Näiteks Toscana GP-l protestis britt poodiumitseremoonia ajal politseivägivalla vastu, kandes T-särki, millel oli kiri: "Arreteerige Breonna Taylori tapnud politseinikud".

"See kõik on oluline teema ning Hamilton võib kasutada Instagrami ja teisi sotsiaalmeedia platvorme, et oma arvamust avaldada. Ainus küsimus on selles, miks ta peab seda tegema Mercedese riietuses raja peal," rääkis seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri vend Ralf Saksamaa meediale. "Sellel võib olla polariseeriv mõju."

"Kui sõitja räägib liiga palju sellistest asjadest, siis see muutub ohtlikuks ning sport ei vääri seda," jätkas karjääri jooksul kuus F1-etappi võitnud Schumacher. "Usun kindlalt, et sporti ja poliitikat ei tohiks omavahel kombineerida. Kui seda aga tehakse, siis kindlasti pole sõitja asi siin sõna võtta."