Ralf Schumacher Hamiltoni lepingusaagast: täiesti häbiväärne

Hamiltoni senine kontraht lõppes eelmise aasta lõpus ning kaks kuud enne uue hooaja algust pole inglane endiselt lepingule allkirja andnud.

"Elame juba veebruaris ja vormel-1 sarja tähtsaim mees, seitsmekordne maailmameister [Hamilton] pole ikka veel öelnud, kas ta jätkab sõitmist. See on häbiasi ja kogu olukord on häbiväärne. Olen kuulnud, et läbirääkimiste vaidlused käivad raha üle. Loodan, et see pole tõsi," sõnas Schumacher, kirjutab Hispaania väljaanne Marca.

Schumacheri arvates peaks Hamilton mõistma, et ta on juba eakas sportlane, kes ei saa taevast kuud nõuda. Hamilton sai jaanuari alguses 36-aastaseks.

"Ta peaks teadma, et F1 ei vaja ühte meest. Ta peaks ärkama, sest Mercedes võib ikkagi võtta George Russelli teiseks sõitjaks. Hamilton ei tohiks seda unustada," ütles Schumacher.

45-aastane Schumacher sõitis F1-sarjas aastatel 1997–2007 ja võitis karjääri jooksul kuus etappi. Tema vanem vend Michael Schumacher on sarnaselt Hamiltonile seitsmekordne maailmameister.