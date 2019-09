Räikköneniga kokku põrganud Vene vormeliäss kritiseeris soomlast: ta proovis meid mõlemaid tappa

Kvjat oli sooritamas soomlasest möödasõitu, kui mehed omavahel kokku põrkasid. 12. koha eest võidelnud Räikköneni jaoks sai sõit läbi, venelane suutis jätkata ning finišeeris 15. positsioonil.

Kvjat leidis pärast sõitu, et kogu süü olukorras lasub Räikkönenil. "Ma olin väga üllatunud juhtunust, sest ma tegin vägagi selgeks, et proovin temast mööduda. Ta vahetas pidurdamise ajal sõidujoont. Oleme sellest palju rääkinud ja Kimi on tegelikult selle liigutuse vastu. Olen väga üllatunud, et ta niimoodi käitus."

"Kui sa kaitsed, siis sa kaitsed. Kui sa jätad rünnakuks ukse lahti, siis jäta uks lahti," jätkas venelane. "Ta sõitis nii, nagu prooviks end ära tappa. Ta proovis meid mõlemaid tappa."

"Meie rehvid hakkasid kuluma ja pidamisega tekkis raskusi," kommenteeris olukorda Räikkönen. "Ma nägin peeglist Kvjati, aga selleks ajaks oli juba hilja ning me põrkasime kokku."