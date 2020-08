Räikköneni sõber andis vihje "jäämehe" tuleviku osas

2007. aasta maailmameister on nüüdseks muutunud sarja üheks aeglasemaks. Räikköneni kauaaegne sõber Toni Vilander tunnistas hiljutises intervjuus, et jäämehe motivatsioon on praktiliselt kadunud.

Vilander kireldas Soome meediale oma vestlusi Räikköneniga. “Ta on mitmeid kordi öelnud, et ta ei sõidaks F1, kui see poleks talle oluline. Nüüd on ta aga keerulises olukorras. Sõita viimaste seas ning konkureerida Latifi ja Russeliga ei motiveeri Kimit,” tunnistas Vilander ja lisas,"kui ta sõidaks punktidele ning annaks kvalifikatsioonis lahinguid, oleks ta motiveeritud ja suuteline veel edasi sõitma. Hetkel aga ei saa seda väita."

Vilander tunnistas, et Räikkönen ei räägi oma tulevikuplaanidest avalikult. “Kimi on F1 veider linnuke. Tavaliselt muretsevad tema staatuses olevad sõitjad õigete valikute ja teiste arvamuste pärast. Räikkönen seda ei tee, ta otsustab ise. Esimene inimene, kellega ta konsulteerib, on ta naine Minttu.”

Sellegipoolest kinnitas Vilander, et Räikkönen ei katkesta oma hooaega poole pealt. “Ei, Kimi ei teeks seda. Ta on professionaal ning ta täidab oma lepingut. See pole soomlase iseloomus visata rätik ringi. Siiski ma tean, et Kimi on vihane ning see on probleem,” rääkis mees portaalile Wheels24.