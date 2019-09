Räikköneni ebakindel seis Belgia GP-l ajas IndyCari bossil harja punaseks

Rootslase teeneid aga vaja ei läinud, sest Räikkönen suutis kogu nädalavahetuse edukalt rooli keerata. Nüüd on aga Ericssoni teine ülemus, IndyCar sarja meeskonna Arrow Schmidt Peterson Motorsporti pealik Sam Schmidt püha viha täis, sest soomlase trikitamise tõttu jäi Ericssonil sõitmata IndyCari hooaja eelviimane etapp.

"Ma päriselt ei tea, mida Alfa Belgias korraldas, sest mulle öeldi, et ta on selleks nädalavahetuseks täiesti audis," rääkis Schmidt ajakirjale Autosport. "Sellepärast neil Marcust vaja läkski. Ning siis läks ta sinna ega saanudki võimalust."

"Ta on päris vihane, sest ta tahtis samal ajal siin [USA-s] olla. Ta on viimasel ajal päris hästi sõitnud, seega pettumus on suur. Me tahtsime neile (Alfale) vastu tulla. Ta on siin punktitabelis alles 17., seega tema eemale jäämine polnud nii suur asi."

Ericsson ise rääkis Viasatile, et Alfa Romeo tegutsemine jättis ka tema jaoks küsimärke õhku. "See kukkus imelikult välja. See oli üks eriline nädal, see on kindel," lausus ta.

Rootslane lisas, et nädala alguses tundus Räikköneni olukord hullem, kui see lõpuks oli, kuid selle pärast IndyCari etapil osalemata jäämine teeb siiski haiget.

"Loomulikult. Ma võistlen seal järgmise aasta lepingu nimel ning iga kord, kui sa saad võimaluse end tõestada, on väärtuslik," lisas ta.

"Hakkan vanaks jääma! Olen alati öelnud, et sport on väga ohtlik. Minu meelest on õlle joomine ohutum..." muigas Räikkönen ise, kui talt suvepuhkusel juhtunud vigastuse kohta uuriti.