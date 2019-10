Räikkönen võttis pettumust valmistava etapi tabavalt kokku ning avaldas, mis täna saatuslikuks sai

"S**t," vastas soomlane küsimusele, kuidas ta tänase etapi kokku võtaks. "Ainus aeg, kui autol oli täna kiirust, oli viimaste rehvide ajal. Kahe esimese rehvikomplekti ajal pidamist praktiliselt polnud. Eriti hull oli olukord tagumiste rehvidega. Siis, kui vahetasime viimase rehvikomplekti peale, hakkas ka kiirust tulema. Keeruline on mõista seda."

Räikkönen, kes on viimastel etappidel pidanud suu punktidest puhtaks pühkima, on varasemaltki kurtnud Alfa Romeo vähese kiiruse üle. "Kui me teaks, milles asi, poleks meil probleemi. Loodetavasti leiame siiski varsti lahenduse."

39-aastasel soomlasel rohkem jututuju polnud ning kui Soome ajakirjanik Mervi Kallio hakkas mainima tema peagi saabuvat sünnipäeva, kõndis Räikkönen meediaalast minema, näidates siiski samal ajal ajakirjanikele püstist pöialt.

Järgmisel neljapäeval 40-aastaseks saav Räikkönen hoiab MM-sarja üldarvestuses neli etappi enne hooaja lõppu 31 punktiga 14. kohta.