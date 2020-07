Räikkönen: see hooaeg on olnud katastroofiline

Kuigi Räikkönen sõitis juba kahel esimesel F1-etapil konkurentsivõimetu masinaga, ei suutnud soomlane eelmisel nädalavahetusel põhimõtteliselt kellelegi pinget pakkuda.

40-aastane kogenud sõitja jäi Ungari GP kvalifikatsioonis viimaseks, ta sai sõidul viis sekundit trahvi ning saavutas lõpuks 15. koha.

“See on olnud katastroofiline, aga me oleme meeskonnaga kõik samas paadis,” avaldas Räikkönen ning lisas, “me peame muutma vormeli kiiremaks, nii lihtne see ongi.”

“See polnud väga pingeline sõit mu jaoks. Kahjuks näitas juba stardipositsioon, milline etapp mul tuleb. Me tegime, mida suutsime, kuid ei väärinud lõpuks punkte. Meie kiirus ei olnud kõige hullem, ma tõusin mitu kohta, kuid ajatrahv lükkas mu tagasi lõppu,” rääkis "Jäämees".

Eelmisel aastal lõpetas Räikkönen Alfa Romeoga 43 punktiga 12. kohal. Tänaseks, peale kolme etappi, pole ta veel ühtegi punkti oma nime taha saanud.