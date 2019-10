Räikkönen naeruvääristab Hamiltoni maailma päästmise plaani: vormelisõitjad ei peaks keskkonnast rääkima

Soomlasest eksmaailmameistri Kimi Räikköneni arvates on Hamiltoni jutt kahepalgeline, sest F1 sarjal ei ole keskkonna päästmisega mingit seost.

"Eks igaüks püüab teha midagi, et aidata. Kuid ma arvan, et vormel-1 sarja sõitjana pole meie stardipositsioon kõige parem. Me põletame kütust - ja milleks? Et selgitada, kes on esimene, teine ja kolmas," sõnas Räikkönen.

"See (maailma päästmine - toim.) on tõsine teema, kuid ma ei arva, et me oleme õiged inimesed, kes peaks sellest rääkima, sest kui me oleks järjepidevad, jääks me koju. Eriti kohatu on sel teemal arutleda nädalavahetusel, mil seisab ees võistlus," lisas soomlane.

Red Bulli sõitja Max Verstappen teatas Hamiltoni avalduse peale otsesõnu, et talle meeldib kütust põletada. "Ma olen elektrimootorite vastu. Keskkonnast hoolimine on oluline, kuid F1-sari on nii kaua aega toiminud ja peaks samas vaimus jätkama. Kui teile ei meeldi, siis ärge vaadake," teatas Verstappen ühemõtteliselt.

Veganlust ei pea Verstappen F1 sarja sõitjate jaoks oluliseks: "Me pole ratturid ega maratonijooksjad, et sellest kasu lõigata. Pealegi meeldib mulle burgereid süüa."