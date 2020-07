Räikkönen kirjutas hiljuti enda nimele rekordi, millest võib juba ilma jääda

Viimase Ungari GP läbimisega sai legendaarsest soomlasest enim etappe läbinud sõitja F1 ajaloos. Tema arvele on kogunenud 246 finišeerimist, millega edestab ta pikaaegset konkurenti Fernando Alonsot.

Hispaanlane on nüüd aga otsustanud naasta vormeliareenile. Alonso sõlmis hiljuti kaheaastase lepingu Renault´ meeskonnaga. See tähendab, et äsja Räikköneni nimele kirjutatud rekord võib juba järgmisel aastal olla Alonso oma juhul, kui soomlane lõpetab sel aastal oma karjääri.

Lisaks eelnevale rekordile on Räikkönenil sel hooajal võimalus saada vormelipiloodiks, kes on teinud kõige rohkem starte F1 ajaloos. Senine saavutus on Rubens Barichello nimel, kes alustas oma karjääris 322 etapisõitu. Jäämehele on rekordist veel seitse starti puudu ning sel F1 hooajal on pidamata veel täpselt seitse etappi. Nende hulgas on ka Venemaa GP, kuid arvestades sealset olukorda koroonaviirusega, siis ei peeta seda kuigi tõenäoliseks.