Portaal: Jüri Vips on ka Bahreinis Red Bulli ja AlphaTauri varusõitja

See tähendab, et 20-aastane Vips võib sel nädalavahetusel Bahreini GP-l rooli pääseda, kui Red Bulli või selle sõsarmeeskonna AlphaTauri pilootidel midagi juhtuma peaks. Sama roll oli tal eelmisel etapil Türgis Istanbulis.

Red Bull ega AlphaTauri pole ametlikult Vipsi osalemist Bahreini etapil kinnitanud, kuid Racingline.hu kirjutab, et tiimi tavapärased varusõitjad Sette Camara ja Sebastien Buemi on sel nädalavahetusel hõivatud kohustustega Valencias, kus toimuvad vormel E sarja 2021. aasta hooaja eelsed testid, mis tähendab, et Red Bull võtab Red Bulli taas kaasa Vipsi.

Red Bull on enne homme algavat Bahreini GP nädalavahetust kinnitanud vaid, et etapile ei lennanud tiimi spordidirektor, kellel avastati koroonaviirus.