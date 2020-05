Portaal: Ferrari ei pakkunudki Vettelile uut lepingut

Sebastian Vettel Foto: EDGAR SU, Reuters/Scanpix

Ferrari vormel-1 meeskond teatas sel nädalal, et neljakordne maailmameister Sebastian Vettel lahkub tänavuse hooaja järel nende tiimist. Portaal The Race tuli nüüd välja ootamatu paljastusega ja teatas, et Ferrari ei pakkunudki Vettelile uut lepingut.