Põlvitamisest loobunud vormeliäss põhjendas otsust: ma ei toeta kõike, mille eest Black Lives Matter seisab

Lisaks taanlasele jäid püsti Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniil Kvjat, Max Verstappen ja Kimi Räikkönen. Tagumises reas seisjad kandsid siiski koos teistega musti T-särke kirjaga "Black Lives Matter".

Magnussen põhjendas käitumise muutmist sellega, et ta ei ole nõus päris kõigega, mille eest liikumine võitleb. "Ma ei toeta kõike, mille eest organisatsioon Black Lives Matter seisab," avaldas Magnussen. "Ma olen rassismi vastu ning usun, et see peab lõppema. Sellepärast ma alguses põlvitasingi. Siiski usun, et iga inimene peaks saama võimaluse avaldada enda seisukohti nii, nagu talle endale mugav on."

1996. aasta maailmameister Damon Hill usub, et järjest rohkem sõitjaid hakkab põlvitamisest loobuma. "Inimestele ei meeldi, kui neile öeldakse, mida teha tuleb," rääkis britt. "Inimeste sümpaatiat ei saa lõpuni ära kasutada ning Lewisel (Hamilton) on paras seda kõike elus hoida. Võib-olla peab ta seda üksi tegema ja edasi liikuma."