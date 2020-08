Põlvitamisest loobunud Leclerc: ma ei toeta vägivalda

Ferrari sõitja avaldas, et ta keeldus “Black lives matter” ehk “Tumedanahaliste elud loevad” liikumise tõttu enne sõitu ühele põlvele langemisest, sest ta ei toeta maailmas korraldatud vägivaldseid proteste. Monacolane on üks seitsmest piloodist, kes on sel hooajal otsustanud väljendada oma rassismivastasust teistmoodi.

Kuigi Leclerc ei soovi minna ühele põlvele, kinnitab mees siiski, et ta võitleb igasuguse diskrimineerimise vastu, toetab õiglust ning hindab F1 pingutusi selles võitluses. “Ma olen rassismi vastu,” ütles 22-aastane sõitja Itaalia väljaandele la Gazzetta dello Sport ja lisas, “ma olen rõõmus, et F1 kasutab oma platvormi õigluse tagamiseks.”

“Sellegipoolest ei kavatse ma põlvitada, sest paljud BLM-i protestid on kujunenud vägivaldseks. Mina aga ei aktsepteeri vägivalda mitte ühelgi kujul,” kinnitas mees. “Mulle ei meeldi ka see, et poliitikud on hakanud tegema kõnealuseid žeste enda eesmärkide elluviimiseks.”

“F1 on jätnud meile väljendusvabaduse. Me kõik küll ei põlvita, kuid samas pole ühtegi sõitjat, kes ei kannaks särki, kus on kirjas “lõpetage rassism”. See on minu arvates palju tähtsam sõnum,” kinnitas vormelipiloot.