Pierre Gasly kritiseerib suurt bossi: Helmut Marko pole ühtegi oma lubadust pidanud

76-aastane austerlane Helmut Marko on Red Bulli nõunik ja noortetiimi pealik, kelle otsustada on hetkel ka näiteks Jüri Vipsi tulevik.

"Vormel üks on halastamatu maailm, millesse on segatud palju raha ja poliitikat. Oleks naiivne mitte pöörata tähelepanu, mis selliste tulemuste taga peitub," põrutas prantslane ajalehe L'Equipe veergudel.

"Helmut Marko on mulle palju asju lubanud, täpsemalt seda, et auto tehakse paremaks, aga midagi pole tehtud. Need kuus kuud Red Bullis olid tõeliselt frustreerivad. Ma pole saanud oma võimeid näidata ja mulle pole selleks vahendeid antud."

"Ta ütles mulle ka mitu korda, et ma jään hooaja lõpuni tiimi. Ta pole ühtegi oma lubadust piadnud. Kõik see on mind ilmselgelt pahandanud, aga ma otsustasin endale keskenduda. Kõik, mis ma olen sel aastal kogenud, on mulle õppetunniks," lisas Gasly.