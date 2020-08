Pettunud Valtteri Bottas: näen, kuidas tiitel on taas käest libisemas

30-aastane soomlane alustas hooaega edukalt, võites avaetapi Austrias, kuid seejärel on ta kuuekordsele maailmameistrile Hamiltonile alati alla jäänud. Nüüdseks on briti edu Bottase ees juba 43 punkti, kusjuures kahe mehe vahele mahub ka Max Verstappen (Red Bull).

"Loomulikult olen pettunud. Asi on ideaalist kaugel," rääkis pühapäeval toimunud Hispaani GP-l Hamiltoni ja Verstappeni järel kolmanda koha saanud Bottas Sky Sportsile. "Mul pole aimugi, mis punktivahe on, kuid see on liiga suur ning näen tiitlit taas käest ära libisemas."

"Esimesel etapil tegin hea stardi ning igal võistlusel on kiirus olnud olemas," arutles Mercedese sõitja. "Kvalifikatsioonis on Lewisega olnud ajad väga sarnased, vahel võidab tema mind, vahel aga mina teda. Kui esimene sõit välja jätta, on asi olnud üsna halb. Ühtegi probleemidevaba nädalavahetust pole olnud ning siiamaani on üsna kehv hooaeg."

2016. aasta vormel-1 maailmameister Nico Rosberg kritiseeris Bottase starti möödunud pühapäevasel etapil, kus soomlane oli esimese kurvi lõpuks langenud teiselt kohalt neljandaks. "Nägime tema igat väikest nõrkust. See on just teiste vastu võistlemine - tal jääb veidi agressiivsusest puudu, mida nägime ka stardis," sõnas sakslane. "Valtteri kehakeel oli väga löödud ja ta tunneb, kuidas MM-tiitel on taas eest ära minemas."

Vormel-1 hooaeg jätkub 30. augustil toimuva Belgia GP-ga.